Вашингтон, , 09:58 — REGNUM Сенатор-демократ от американского штата Миннесота Эми Клобучар с большой долей вероятности будет выбрана в качестве вице-президента в команде Джозефа Байдена. Соответствующий прогноз развития президентской гонки в США дал Хандер Деренсис 13 апреля в статье The National Interest.

«Я обещаю, что действительно выберу женщину на пост вице-президента», — заявил Байден в ходе последних дебатов кандидатов от Демократической партии.

«Есть целый ряд женщин, обладающих нужной квалификацией, чтобы уже завтра стать президентом», — добавил он.

С почти полной уверенностью можно говорить о том, что на эту роль будет выбрана сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар. Эта «рабочая лошадка» благодаря своей близости к простому избирателю центральных регионов США могла бы сыграть ключевую роль в возвращении избирателей из так называемого Ржавого пояса из стана сторонников президента Дональда Трампа обратно к демократам.

Деренсис рассмотрел и других кандидатов на пост вице-президента в администрации Байдена. Среди них губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер, хорошо показавшая себя в борьбе с пандемией коронавируса, сенатор от штата Иллинойс Тэмми Дакуорт, дослужившаяся в рядах вооруженных сил США до подполковника.

За пост вице-президента в администрации Байдена может поспорить и сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, до декабря участвовавшая в президентской гонке. Ее обожает пресса, поэтому ее выбор будет встречен положительно не только активистами Демократической партии, но и представителями прессы.

Напомним, Байден считается наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на пост главы Белого дома, выборы которого пройдут в ноябре 2020 года. Ранее он одержал победу на первичных выборах среди кандидатов в президенты США от Демократической партии в штате Висконсин. По итогам подсчета половины голосов он набрал уже более 63,4%.