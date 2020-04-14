Артём, Приморский край, , 09:54 — REGNUM Главой Артёмовского городского округа 21 голосом городских депутатов из 25 стал Вячеслав Квон.

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Новый градоначальник принёс присягу и сразу вступил в должность, пишет ИА PrimaMedia.

В финал конкурса прошли четыре кандидата, среди которых с опытом муниципального управления был только Вячеслав Квон. Ранее он возглавлял Артемовскую городскую думу, работал главой города Спасск-Дальний, с марта 2020 года исполнял обязанности главы Артёма, сменив ушедшего в отставку Александра Авдеева.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Авдеев после конструктивной критики со стороны губернатора Приморья Олега Кожемяко, подал прошение об отставке.