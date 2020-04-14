Париж, , 09:50 — REGNUM В своем обращении к жителям Франции президент Эммануэль Макрон объявил о постепенном открытии яслей и школ с 11 мая, передает BFM TV.

«С 11 мая мы будем постепенно открывать детские сады, школы, колледжи. Для меня это приоритет, потому что текущая ситуация увеличивает неравенство. Слишком много детей, особенно в рабочих кварталах, в нашей сельской местности, лишены школ, не имеют доступа к цифровым технология. Неравенство между семьями еще более заметно», — выразил сожаление президент Франции.

«Наши дети должны иметь возможность вернуться в школу», — заявил Эммануэль Макрон, добавив, что «будут установлены особые правила».

По словам главы государства, студенты высших учебных заведений не вернутся в университеты до лета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ряде новых мер по оказанию помощи предпринимателям и семьям.

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