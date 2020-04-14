Ярославль, , 09:47 — REGNUM В Ярославле возобновились общегородские совещания в мэрии Ярославля, прерванные из-за коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Совещание в мэрии Ярославля Скриншот он-лайн трансляции

Совещание прошло частично в режиме видеоконференции. Мэр, его заместители и несколько других чиновников присутствовали в малом зале мэрии. Средств индивидуальной защиты они не использовали. Руководители подразделений мэрии и приглашенные участвовали в заседании посредством видеосвязи.

Не обошлось без технических сбоев, во время доклада директора агентства по строительству пропала связь. Но в целом чиновники быстро адаптировались к новому формату.