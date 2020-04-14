Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Административную границу между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью в период пандемии коронавируса закрывать не будут, жители Петербурга могут беспрепятственно, но единовременно проехать на свои дачи в Ленобласти для продолжения режима самоизоляции, который введен в обоих регионах.

Об этом заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин.

По его словам, в нынешний период от таких поездок лучше воздержаться пожилым людям. Однако власти региона понимают, что нелегкое время самоизоляции легче и проще провести не в мегаполисе, а за городом, на дачном участке.

«Конечно, пожилым людям лучше находиться дома. Но, естественно, переживать период самоизоляции удобно на приусадебном участке и для единовременного перемещения этих людей никаких преград не будет», — сказал Москвин.

Он также посоветовал, прежде чем садиться в электричку, обезопасить себя маской и перчатками, а также соблюдать в вагоне дистанцию.

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