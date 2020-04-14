Минск, , 09:37 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал с Европейским союзом соглашение об упрощении визового режима, сообщается на официальном правовом интернет-портале республики.

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020», — говорится в тексте документа.

Так, соглашение предполагают взаимное снижение стоимости виз с €60 до €35, а также увеличение срока пребывания в два раза — до 180 дней в году.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия является участницей программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство» и давно добивается принятия нового базового соглашения о сотрудничестве с ЕС. Вместе с тем Белоруссия является частью Союзного государства с Россией и не ставит целью вхождение в ЕС.

Также читайте материалы сюжета: Белорусская многовекторность