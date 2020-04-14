Нью-Дели, , 09:37 — REGNUM В 2019 году Индия предоставила КНДР продовольственную и лекарственную помощь на общую сумму $2 млн. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на отчёт индийского внешнеполитического ведомства.

Согласно опубликованным данным, в прошлом году власти Индии предоставили $1 млн Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на проект по закупке и транспортировке в Северную Корею лекарств для лечения туберкулёза и $1 млн Всемирной продовольственной программе на проект по закупке пшеницы.

В докладе отмечается, что Индия и КНДР сохраняют дружеские отношения, поскольку в сентябре прошлого года группа северокорейских студентов, изучающих хинди, посетили Индию в рамках правительственной программы.