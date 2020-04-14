Париж, , 09:33 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о ряде новых мер по оказанию помощи, предназначенных для предпринимателей, и в частности для тех, кто больше всего страдает от экономических последствий пандемии, передает BFM TV.

«Меры частичной безработицы и корпоративного финансирования будут расширены и усилены. Они беспрецедентны и уже защищают восемь миллионов наших сотрудников и многие наши предприятия», — заявил глава государства.

«Ремесленникам, торговцам и предпринимателям фонд солидарности предоставляет первый ответ, но я знаю вашу боль, я слышал, я читал ее: обвинения, которые продолжают падать, счета, арендная плата, кредиты. Вот почему я попросил правительство значительно увеличить помощь, чтобы вы могли преодолеть этот период», — отметил Эммануэль Макрон.

Президент добавил, что банкам придется сдвигать сроки «более масштабно». Эммануэль Макрон призвал финансовый сектор, в частности банки и страховые компании взять на себя свою долю бремени и сместить «сроки погашения».

Глава государства также стремится помогать самым бедным семьям.

«Я попросил правительство пойти дальше и незамедлительно оказать исключительную помощь беднейшим семьям с детьми, чтобы они могли справиться с ситуацией», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции заявил, что границы со странами, не являющимися членами Европейского союза, будут закрыты «до дальнейшего уведомления».

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