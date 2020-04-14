Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Комитет сената Соединенных Штатов по внутренней безопасности начинает масштабное расследование причин возникновения и распространения коронавируса, а также роль в этом процессе Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом в интервью Politico заявил председатель комитета Рон Джонсон.

«С чего все началось? Была ли передача от животного к человеку? Или это пришло из лаборатории в Китае?» — задался вопросом Джонсон.

По его словам, возможно, за «этим были наилучшие намерения, попытки придумать разные лекарства, методы лечения коронавируса в целом». В комитете сената хотят знать, какую «роль могла сыграть ВОЗ в попытке скрыть это дело».

Он также добавил, что предполагается изучить причины нехватки запасов средств индивидуальной защиты и медикаментов для борьбы с вирусом в самих США.

Как сообщало ИА REGNUM, в США по состоянию 13 апреля зарегистрировано 572 169 выявленных случаев заражения коронавирусом, из них скончались 23 070 человек.

По обоим показателям США занимают лидирующую позицию в мире, несмотря на снижение показателя по количеству случаев летального исхода в течение трёх последних суток.

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