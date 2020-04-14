Омск, , 09:25 — REGNUM Губернатор Омской области Александр Бурков назвал очень важным решение президента РФ Владимира Путина о поддержке медицинских работников, которые занимаются лечением инфекционных больных. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Очень важно, на мой взгляд, принятое решение о поддержке медицинских работников — тех, кто работает с инфекционными больными, и в том числе бригад скорой помощи. Очень своевременное решение», — отметил Александр Бурков.

Также, по его словам, в выступлении Владимира Путина «чётко прозвучали дополнительные социальные меры, которые приняты на федеральном уровне».

Бурков отметил и важность мер, принимаемых для поддержки бизнеса, в целом расширения антикризисных мер.

«Ключевое, что сказал президент страны всем губернаторам, — использовать федеральную помощь, а она колоссальная, максимально эффективно и оперативно», — резюмировал руководитель Омского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки в условиях распространения коронавируса в ходе онлайн-совещания с главами российских регионов 8 апреля.

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