Вашингтон, , 09:16 — REGNUM Всё больше представителей научного сообщества, СМИ и, по меньшей мере, правительства одной страны поддерживают идею о том, что местом происхождения нынешней коронавирусной инфекции стала та или иная исследовательская лаборатория в китайском Ухане. Существует ряд причин, почему такая версия не может быть отброшена окончательно, пишет Фред Лукас в статье, опубликованной 12 апреля The Daliy Signal.

Так, автор приводит слова высокопоставленного члена британского правительства, который называл такое происхождение вируса «достоверной альтернативной версией». Он добавил, что не может считать совпадением наличие такой лаборатории в Ухане. Такой же точки зрения придерживаются эксперты Южно-китайского технологического университета, либеральный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус и многие его коллеги. Есть и те, кто со скептицизмом относится к подобным версиям.

«В Ухане проживает 11 млн человек. Вполне вероятно, что там есть несколько лабораторий, проводящих эксперименты над животными и исследующие болезни», — заявил старший научный сотрудник Программы азиатских исследований в инвестиционном фонде The Heritage Foundation Дин Чен.

«У нас над различными болезнями работают по всей стране», — добавил он, имея в виду США.

Кроме того, для Чена очевидно, что выбранный Пекином курс «отпирательства и обвинения других» лишь поспособствовало распространению не только коронавируса, но и слухов с теориями заговора относительно его происхождения.

«Мы должны искать самого простого объяснения, а говорить о том, что он [вирус] вырвался из какой-то лаборатории, это не самое простое объяснение», — указал генерал лейтенант в отставке Томас Шпор, возглавляющий Центр государственной обороны при фонде The Heritage Foundation.

«Как и другие формы гриппа, этот мутировал во что-то опасное», — добавил бывший военный, по словам которого сами китайские власти своими действиями создали почву для сомнения.

На этом фоне Лукас указывает, что есть ряд факторов, из-за которых убедительными кажутся теории о той или иной причастности человека к появлению пандемии коронавируса.

Прежде всего с высокой долей вероятности можно говорить о том, что коронавирусная инфекция не имеет ничего общего с биологическим оружием. Такой точки зрения придерживается большое число ученых. В частности, эксперты центра Scripps Research в статье для Nature Medicine указали на естественное происхождение вируса.

«Вообще нет каких-либо признаков того, что это биологическое оружие или что оно случайно вырвалось из лаборатории в Ухане», — отметил глава Центра по изучению инфекционных заболеваний в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм.

По его словам, современные технологии дают возможность установить, когда в вирусе произошли те или иные изменения. Он уверен, что вирус «очевидным образом перешел от животных особей к людям приблизительно на третьей неделе ноября».

Тем не менее такая версия противоречит сделанным ранее заявлениям, что новый вирус перешел к человеку в результате употребления экзотических сортов мяса, купленного на рынке морепродуктов Уханя.

«Совершенно ясно, что тот рынок не имел никакого отношения к происхождению вспышки вируса. Напротив, он лишь сыграл свою роль в усилении вспышки, которая началась в другом месте в Ухане почти на целый месяц ранее», — подчеркнул профессор химии и химической биологии в Ратгерском университете Ричард Эбрайт.

Так, согласно одной из версий, ученые из расположенной рядом с этим рынком лаборатории могли разнести новый вид вируса, который они изучали для предотвращения новых болезней. По словам Эбрайта, вспышка коронавируса могла стать последствием утечки в лаборатории.

«Нельзя и неправильно отвергать возможность того, что вирус попал в организм человека в результате лабораторного инцидента», — подчеркнул Эбрайт.

Наконец, не в последнюю очередь теории заговора о происхождении коронавируса вызваны с тем, какой выбрал Китай в самом начале пандемии. Из-за его «дезинформации» международное сообщество не смогло вовремя принять необходимые меры. Более того, китайские официальные лица впоследствии обвинили США в заражении Уханя.

«Китай надо привлечь к ответственности за то, что он наслал эту чуму на мир», — заявил сенатор-республиканец Том Коттон, который одним из первых стал бить тревогу об опасности коронавируса.

Опасения в связи с коронавирусом высказывали и китайские врачи, которые были подвергнуты за это со стороны властей своей страны жесткой критике. Кроме того, издание Caixin Global сообщало, что в начале января Национальная комиссия здравоохранения КНР издала указ об уничтожении всех образцов COVID-19 в Ухане. Как передавала газета The Wall Street Journal, тогда же Муниципальная комиссия по здравоохранению Уханя перестала публиковать ежедневную информацию о количестве зараженных.