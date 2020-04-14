Вашингтон, 14 апреля 2020, 09:16 — REGNUM Всё больше представителей научного сообщества, СМИ и, по меньшей мере, правительства одной страны поддерживают идею о том, что местом происхождения нынешней коронавирусной инфекции стала та или иная исследовательская лаборатория в китайском Ухане. Существует ряд причин, почему такая версия не может быть отброшена окончательно, пишет Фред Лукас в статье, опубликованной 12 апреля The Daliy Signal.
Так, автор приводит слова высокопоставленного члена британского правительства, который называл такое происхождение вируса «достоверной альтернативной версией». Он добавил, что не может считать совпадением наличие такой лаборатории в Ухане. Такой же точки зрения придерживаются эксперты Южно-китайского технологического университета, либеральный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус и многие его коллеги. Есть и те, кто со скептицизмом относится к подобным версиям.
Кроме того, для Чена очевидно, что выбранный Пекином курс «отпирательства и обвинения других» лишь поспособствовало распространению не только коронавируса, но и слухов с теориями заговора относительно его происхождения.
На этом фоне Лукас указывает, что есть ряд факторов, из-за которых убедительными кажутся теории о той или иной причастности человека к появлению пандемии коронавируса.
Прежде всего с высокой долей вероятности можно говорить о том, что коронавирусная инфекция не имеет ничего общего с биологическим оружием. Такой точки зрения придерживается большое число ученых. В частности, эксперты центра Scripps Research в статье для Nature Medicine указали на естественное происхождение вируса.
По его словам, современные технологии дают возможность установить, когда в вирусе произошли те или иные изменения. Он уверен, что вирус «очевидным образом перешел от животных особей к людям приблизительно на третьей неделе ноября».
Тем не менее такая версия противоречит сделанным ранее заявлениям, что новый вирус перешел к человеку в результате употребления экзотических сортов мяса, купленного на рынке морепродуктов Уханя.
Так, согласно одной из версий, ученые из расположенной рядом с этим рынком лаборатории могли разнести новый вид вируса, который они изучали для предотвращения новых болезней. По словам Эбрайта, вспышка коронавируса могла стать последствием утечки в лаборатории.
Наконец, не в последнюю очередь теории заговора о происхождении коронавируса вызваны с тем, какой выбрал Китай в самом начале пандемии. Из-за его «дезинформации» международное сообщество не смогло вовремя принять необходимые меры. Более того, китайские официальные лица впоследствии обвинили США в заражении Уханя.
Опасения в связи с коронавирусом высказывали и китайские врачи, которые были подвергнуты за это со стороны властей своей страны жесткой критике. Кроме того, издание Caixin Global сообщало, что в начале января Национальная комиссия здравоохранения КНР издала указ об уничтожении всех образцов COVID-19 в Ухане. Как передавала газета The Wall Street Journal, тогда же Муниципальная комиссия по здравоохранению Уханя перестала публиковать ежедневную информацию о количестве зараженных.