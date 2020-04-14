Париж, , 09:13 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что границы со странами, не являющимися членами Европейского союза (ЕС), будут закрыты «до дальнейшего уведомления», передает BFM TV.

«До дальнейшего уведомления наши границы с неевропейскими странами останутся закрытыми. Мы развернем все средства, необходимые для защиты населения», — заявил глава государства.

Известно также, что президент Франции пока не дал разъяснений об открытии границ с европейскими соседями.

Ранее во время видеоконференции с социальными партнерами, Эммануэль Макрон выдвинул гипотезу о закрытии границ Шенгенской зоны по крайней мере до сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции выразил желание провести в парламенте дебаты о различных методах отслеживания данных с мобильных телефонов.

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