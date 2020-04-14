Париж, , 08:57 — REGNUM В своем обращении к жителям Франции президент Эммануэль Макрон не осветил вопрос о создании мобильного приложения для отслеживания граждан, чтобы бороться с распространением коронавируса, передает BFM TV.

Глава государства выразил желание провести в парламенте дебаты о различных методах отслеживания данных с мобильных телефонов.

«Мы не должны пренебрегать никакими инновациями, но я надеюсь, что до 11 мая получится обсудить этот вопрос и компетентные органы смогут просветить нас», — заверил президент Франции.

Эммануэль Макрон, также заявил, что «эта эпидемия не может ослабить нашу демократию или покушаться на свободу».

Как сообщало ИА REGNUM, в своем обращении к нации президент ФранцииЭммануэль Макронзаявил, что места скопления людей, такие как кафе, рестораны или кинотеатры, должны оставаться закрытыми после 11 мая.

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