Сеул, , 08:46 — REGNUM 14 апреля военные КНДР выпустили несколько снарядов, по предварительным данным, крылатых ракет малой дальности, в сторону Японского моря. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи.

По их словам, снаряды были выпущены с прилегающей к городу Мунчхон провинции Канвондо территории.

Точная дальность и высота полёта не сообщается.

Известно, что военные КНДР осуществили запуск ракет спустя 16 дней после проведения ракетных испытаний 29 марта. Сообщалось, что ракеты пролетели около 230 километров на максимальной высоте 30 километров.

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