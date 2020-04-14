Париж, , 08:38 — REGNUM В своем обращении к нации президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что места скопления людей, такие как кафе, рестораны или кинотеатры, должны оставаться закрытыми после 11 мая, передает BFM TV.

Эммануэль Макрон объявил, что, если возвращение на работу «наибольшего числа людей» запланировано на 11 мая, такие места, как «рестораны, кафе, отели, кинотеатры, театры, концертные залы и музеи останутся закрытыми на этом этапе».

«Крупные фестивали и мероприятия с большой аудиторией не будут проводиться, по крайней мере, до середины июля следующего года», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к жителям страны пообещал обеспечить доступность медицинских масок.

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