Париж, , 08:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении к жителям страны пообещал обеспечить доступность медицинских масок, передает BFM TV.

Известно, что, когда уровень эпидемии коронавируса начнет сокращаться, каждый житель Франции должен будет получить медицинскую маску. Каналы для получения масок еще предстоит настроить.

«Эммануэль Макрон заявил, что собирается попросить правительство разработать глобальную стратегию, которую мы представим французам», — заверил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

«Французские компании были переориентированы на производство медицинских масок для широкой публики. Мы массово импортируем маски из Китая. Наши национальные компании увеличили свои производственные мощности», — отметил министр, не объяснив, как можно наладить поставку на рынок масок для всех французов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон выступил с видеообращением к жителям страны по вопросу преодоления кризиса, связанного с эпидемией коронавируса.

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