Амстердам, , 08:07 — REGNUM Министр внутренних дел Нидерландов Кайс Оллонгрен с 14 апреля возвращается к работе. Оллонгрен с 1 ноября находилась в отпуске из-за осложнений после операции на носоглотке.

Во время отсутствия Оллонгрен министр обороны Анна Бейлевелд курировала работу Службы общей разведки и безопасности. Другие обязанности были распределены между заместителем министра внутренних дел Раймондом Кнопсом и заместителем министра по инфраструктуре Стьентье ван Вельдховен. Оба были временно возведены в ранг министра, который они теперь теряют.

До своего отпуска Оллонгрен также занимала должность вице-премьера. После того как она ушла в отпуск, эта должность перешла к министру по социальным делам Воутеру Коолмеесу. Должность вице-премьера останется за ним до окончания коронакризиса.