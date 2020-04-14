Джакарта, 14 апреля 2020, 07:58 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо обсудил вопрос о преодолении распространения коронавируса с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным по телефону в понедельник, 13 апреля 2020 года, сообщает Rakyat Merdeka.
Известно, что лидеры двух стран подтвердили свою решимость сотрудничать для преодоления глобальной пандемии.
«У глав государств есть сильное желание работать вместе, чтобы бороться с распространением вируса. Владимир Путин и Джоко Видодо договорились расширить сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран», — говорится в официальном заявлении Кремля.
Ранее Россия также оказывала гуманитарную помощь Индонезии в виде поставки лекарств, пытаясь подавить распространение COVID-19.
Напоминаем, что в Индонезии выявлено 4557 случаев заражения коронавирусом, 399 случаев смерти.