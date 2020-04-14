Рига, , 07:40 — REGNUM Россия якобы использует своих соотечественников в Латвии для «поддержания своей агрессивной политики». Об, как пишет портал Tvnet. lv, говорится в отчёте Полиции безопасности Латвии (VDD) за прошлый год.

По мнению экспертов VDD, наличие обширной общины соотечественников является «инструментом внутренней политики, чтобы отвлечь внимание населения России от существующих социальных и экономических проблем».

В отчёте Полиции безопасности Латвии говорится, что соотечественники для РФ являются предлогом для «вмешательства во внутренние дела других стран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября 1991 года в Латвии было принято постановление, которое разделило всех жителей страны на граждан и неграждан. Аналогичный закон был принят и в Эстонии.