Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:23 — REGNUM Занимавший пост заместителя главы города Новокузнецка по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Черемнов стал заммэра по строительству. Об это ИА REGNUM сообщили в администрации муниципалитета.

Вакантную должность замглавы по ЖКХ занял уроженец Новокузнецка Антон Безгубов.

Антон Безгубов окончил Томский государственный архитектурно-строительный университет, специальность — «Строительство». С сентября 2019 года работал в администрации Новоильинского района Новокузнецка в должности начальника управления по вопросам жизнеобеспечения.

Кроме того, на должность заместителя главы Новокузнецка — руководителя администрации Куйбышевского района назначена Анастасия Неподоба.

Анастасия Неподоба окончила Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, специальность — «Юриспруденция». С января 2015 года работала руководителем территориального управления «Листвяги» администрации района.