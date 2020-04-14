Тегеран, , 07:17 — REGNUM Соединенные Штаты являются более серьезной угрозой для мирового сообщества, чем пандемия коронавируса нового типа, заявил президент Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

По словам Рухани, односторонние санкции США, введенные как против Ирана, так и против Венесуэлы, противоречат принципам человечности. Он отметил, что из-за антииранских санкций Тегеран испытывает затруднения с торговлей нефтью, а также с импортом лекарств и медицинского оборудования, необходимых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Исламская Республика лучше справляется с последствиями пандемии коронавируса SARS-CoV-2, чем страны Европы. По его словам, Иран отличается от европейских стран солидарностью всех слоев общества, а также наличием квалифицированных медицинских работников.

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