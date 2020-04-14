Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Соглашение ОПЕК+ по нефтедобычи в мире, отношения стран с Китаем и контроль над вооружениями стали темам телефонного разговора между лидерами России и США. Об этом сообщил 13 апреля американский президент Дональд Трамп на встрече с журналистами.

По словам Трампа, прошедшие в воскресенье телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были «очень важными».

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля о проведении телефонного разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом сообщала пресс-служба Кремля.

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