Токио, , 06:25 — REGNUM Депутаты парламента Японии договорились сократить свои зарплаты на 20% в знак солидарности с жителями страны на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что в настоящее время депутаты получают около 1 млн 294 тыс. йен в месяц. Вырученные от сокращения заработных план средства парламентарии намерены направить на компенсации населению, пострадавшему от введения режима чрезвычайной ситуации в стране. Ожидается, что соответствующий законопроект будет внесен на утверждение в законодательный орган уже в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти японского Токио заявили о намерениях разместить часть больных COVID-19 в гостиницах города. Предполагается, что размещение в отелях пациентов с бессимптомным или легким протеканием болезни позволит освободить больше мест в больницах для тяжелобольных.

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