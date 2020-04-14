Москва, 14 апреля 2020, 06:21 — REGNUM Страна как таковая не может быть бизнес-проектом, а средство обеспечения условий для существования и самореализации людей, завил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Михеева, нужно определиться, что мы понимаем под «эффективностью». Советское государство безусловно было неэффективно с точки зрения выпуска потребительских товаров и услуг, но никто не смог до сих пор доказать, что оно не было эффективным с точки зрения добычи недр.
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