Токио, , 06:15 — REGNUM В Японии из-за опасности заражения новым коронавирусом предположительно на осень перенесли церемонии по случаю провозглашения принца Акисино наследником престола. Об этом 14 февраля сообщает информационное агентство Kyodo.

Решение о переносе церемоний было принято правительством Японии, на заседании которого было подчёркнуто, что они должны быть обязательно проведены до конца 2020 года.

О назначении торжественных мероприятий на 19 апреля было объявлено в марте. Главная церемония представления нового наследного принца Акисино должна была пройти в императорском дворце в центре Токио. На ней предполагалось присутствие значительно сокращённого из-за угрозы заражения числа участников (до 50): премьер-министра Синдзо Абэ, руководства парламента и Верховного суда.

Напомним, 54-летний принц Акисино является младшим братом нового императора Японии Нарухито. Он стал первым в списке наследников трона.

Как сообщало ИА REGNUM, в шести префектурах Японии и столице Токио в связи с распространением коронавирусной инфекции действует режим чрезвычайной ситуации.

Количество подтверждённых случаев заражения SARS-CoV-2 в Японии достигло 8400, в это число входят находящиеся на круизном лайнере Diamond Princess пассажиры и члены экипажа. В Токио заболевших 2158 человек.

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