Кольцово, Новосибирская область, , 04:24 — REGNUM В наукограде Кольцово официально зарегистрирован первый пациент с коронавирусом. Об этом в своём обращении к горожанам сообщил мэр Николай Красников. Градоначальник попросил не паниковать и соблюдать режим самоизоляции.

«Мы должны сделать из этого серьёзные выводы, тем более, что человек, у которого подтвердился диагноз, не откуда-то приехал, а жил среди нас, и, имея признаки ОРВИ, был доставлен в инфекционную больницу, как и его супруга. И у него диагноз пневмонии перешел в диагноз COVID-19. Медики, которые с ним контактировали, сейчас находятся под наблюдением, — уточнил Николай Красников. — Я хочу, чтобы вы правильно отнеслись к информации, которую мы сейчас записываем и она транслируется в Кольцово. Некоторым она не нравится со ссылкой на то, что сотрудники «Вектора» и другие должны высыпаться, а врывающаяся тревожная информация мешает спать. Это не наша прихоть, это позиция области и через сеть оповещения она доносится до жителей. Может быть, в других местах эта сеть работает не так чётко, но в Кольцово все эти пункты достаточно слышны. Мы, к сожалению, вынуждены напоминать вам, уважаемые сограждане, что не все спокойно».

Он уточнил, что в администрацию поступают многочисленные звонки сограждан, которые жалуются на большие компании, вышедшие на прогулку.

«Самые разные слухи доходят, фейки, в которых число заражений удваивается или называются неверные места их выявления. Давайте не паниковать, всё зависит от нас. Сотрудники «Вектора», которые больше нас понимают в этом вирусе, и руководитель Ринат Амирович Максютов, и те, кто непосредственно занимается разработкой вакцины и каждый день не расстаётся с маской, они тоже озабочены тем, что у нас довольно вольное перемещение по Кольцово. Мною сориентирована полиция, участковая служба для того, чтобы как-то это пресекать на уровне разъяснения информации таким нашим гражданам и молодёжным и семейным группам о том, как нужно себя вести, но, надеюсь, вы это понимаете», — сказал мэр.