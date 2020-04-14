Каракас, , 04:12 — REGNUM Количество граждан Венесуэлы, которые вступили в состав народного ополчения республики, достигло 4 156 567 человек, заявил венесуэльский президент Николас Мадуро 13 апреля во ходе выступления в эфире государственного телевидения.

По его словам, все эти люди «готовы к защите своей родины». В декабре президент заявлял о численности ополчения в 3,3 млн граждан. Таким образом, за прошедшие месяцы в него вступило не менее 800 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Николас Мадуро проверил готовность артиллерийских войск Венесуэлы к отражению военных атак.

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