Ла-Пас, , 03:10 — REGNUM Нота в связи высказываниями в соцсетях бывшего боливийского президента Эво Моралеса направлена властями Боливии в МИД Аргентины, сообщила глава боливийского внешнеполитического ведомства Карен Лонгарик 13 апреля на встрече с журналистами.

Моралес, который получил политическое убежище в Аргентине, регулярно критикует в соцсетях новое правительство Боливии за решения относительно борьбы с коронавирусом в республике.

При этом Лонгарик отметила, что власти Боливии якобы не владеют информацией о статусе экс-президента в Аргентине.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля прокуратура боливийской столицы Ла-Паса начала новое расследование против Эво Моралеса.

Читайте ранее в этом сюжете: Моралес отреагировал на заморозку проекта Росатома в Боливии