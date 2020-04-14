Иерусалим, , 03:06 — REGNUM Дополнительные 48 часов предоставил президент Израиля Реувен Ривлин на попытку сформировать правительство единства премьер-министру Израиля и лидеру партии «Ликуд» Биньямину Нетаньяху и лидеру центристской партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганцу. Об этом 14 апреля сообщает израильское государственное радио Kan.

Напомним, в Израиле продолжаются попытки сформировать правительство по итогам выборов 2 марта. 13 апреля истёк срок в 28 дней (с учётом продления), отведенный Ганцу на создание кабинета министров.

Утверждается, что Ганц вечером 13 марта приехал в резиденцию Нетаньяху для переговоров по преодолению разногласий, не позволяющих им договориться о составе коалиционного правительства. После чего политики вместе обратились к президенту Израиля с просьбой о продлении мандата ещё на один срок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Израиля Реувен Ривлин заявил, что глава партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц не получит дополнительного двухнедельного времени для формирования правительства Израиля, после того, как 13 апреля истечёт ранее уже продлённое Ганцу время.

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