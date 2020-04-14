Санто-Доминго, , 01:50 — REGNUM Проведение намеченных на 17 мая президентских и парламентских выборов в Доминиканской Республике из-за коронавируса перенесено на июль. Об этом решении Центральная избирательная комиссия республики 13 апреля сообщает на своей странице в Twitter.

«Пленарное заседание ЦИК перенесло проведение выборов в мае из-за чрезвычайной санитарной ситуации», — говорится в заявлении.

Уточняется, что первый тур выборов в Доминиканской Республике должен состояться 5 июля. Если потребуется второй тур — он будет проведён 26 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Доминиканской Республики приняли решение продлить действие режима чрезвычайного положения на 17 дней, начиная с 14 апреля, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время в Доминикане зафиксировано 3167 выявленных случаев заражения коронавирусом, погибли 177 человек.

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