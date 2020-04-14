Минск, , 01:38 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ведущие российские СМИ предвзято освещают события в Белоруссии, связанные с принимаемыми властями мерами по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 13 апреля сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

По его словам, объективность в освещении событий утратили не только «неуправляемые каналы», но и центральные «Россия 1» и Первый канал.

«Показали в очередной раз какого-то Клейменова (Кирилла, ведущий программы «Время» на Первом канале — прим ИА REGNUM), который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссия остаётся открытой для СМИ, поэтому каждый может убедиться, что «ни минздрав, ни власти» страны «не врут» о реальном положении дел. Кроме того, напомнил Лукашенко, что по его инициативе в страну пригласили специалистов Всемирной организации здравоохранения, которые подтвердили, что «претензий к белорусам у них нет».

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