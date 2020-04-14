Багдад, , 01:09 — REGNUM Иракские силовики ликвидировали 23 террористов из группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук на севере Ирака, сообщает пресс-служба вооруженных сил страны.

Сообщается, что в ходе спецоперации военнослужащие обнаружили базу боевиков в одной из пещер. В ходе боя иракским силовикам удалось ликвидировать 23 террористов и взорвать базу боевиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля произошел взрыв в иракской провинции Киркук, унесший жизнь одного из сотрудников правоохранительных органов Ирака. Также в результате теракта двое полицейских получили ранения. По мнению местных властей, взрыв устроили террористы из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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