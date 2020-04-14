Грозный, , 00:36 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил «Новую газету» и радиостанцию «Эхо Москвы» в травле чеченского народа. Об этом он написал сегодня, 13 апреля, на своем телеграм-канале.

Кадыров пишет, что «Новая газета» на фоне пандемии коронавирусной инфекции продолжает провокационную и взрывоопасную чеченскую травлю.

Далее Кадыров пишет, что «Новая газета» якобы финансируется «Газпромом», но при этом осуществляет «информационно-диверсионную антироссийскую» деятельность.

«Почему могучая цитадель нашего суверенитета, — ФСБ, — фактически потворствует деятельности иностранной агентуры, которая, прикрываясь, якобы, «свободой слова», пытается своими лживыми мифами снова повесить на мой народ ярлыки закоренелых преступников, средневековых неучей и душителей свободы?» — спрашивает Кадыров.

Глава Чечни подчеркивает, что ни он, ни его народ не приемлют двойные стандарты.

Через некоторое время, когда главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов ответил Кадырову и указал, что «Газпром» никакого отношения к «Новой газете» не имеет, глава Чечни написал уточнение.

«Друзья, в «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», снова на эмоциях! «Газпром» к «Новой» не имеет отношения. Надеюсь поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь против моего народа и моей республики! Все равно финансирование этих оппозиционных проектов заграничное», — написал Кадыров.

Он подчеркнул, что спецслужбы Россия обязаны отслеживать кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов на территории РФ.