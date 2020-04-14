Париж, , 00:36 — REGNUM Франция после эпидемии, вызванной распространением коронавируса, возьмёт курс на создание сильной и независимой экономики, заявил 13 апреля президент Эмманюэль Макрон в обращении к нации.

«Нам следует восстановить нашу экономику, сделав ее более сильной, чтобы обеспечить должный уровень производства, обеспечить нашу финансовую независимость», — сказал он.

По словам Макрона, властям предстоит обеспечить сельскохозяйственную, медицинскую, промышленную и технологическую независимость от других страна, а также добиться «большей стратегической автономии для Европы».

План развития страны на период после 11 мая правительство Франции представит через две недели.

Читайте также: Во Франции продлили режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавируса