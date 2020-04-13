Дамаск, , 23:25 — REGNUM В сирийской провинции Идлиб с позиций террористической организации «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произведён обстрел населённого пункта, сообщил 13 апреля на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

По данным российского Центра, за прошедшие сутки подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования обстрелов не устраивали, однако населенный пункт Мизназ в сирийской провинции Идлиб подвергся обстрелу со стороны позиций террористической организации «Хайят-Тахрир-аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной», — отметил Олег Журавлёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, подписанными в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, с 6 марта 2020 года на территории Идлибской зоны деэскалации объявлен режим прекращения боевых действий.

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