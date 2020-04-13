Москва, , 22:34 — REGNUM Пандемия COVID-19 — это, видимо, всерьез и надолго. Два непримиримых конкурента Apple и Google готовы сотрудничать в разработке приложения, которое будет следить за заражёнными коронавирусом людьми.

Технология напоминает «стукачество» по неволе: Bluetooth, встроенный в любой смартфон, позволяет обнаруживать поблизости инфицированного человека. Пользователи Android и iOS насчитывают 3 млрд людей, и каждый из них будет получать предупреждения о том, что рядом с ними прошел человек, инфицированный COVID-19. Какой должна быть реакция владельцев смартфонов, получивших такое сообщение? Они должны будут бежать от инфицированного, как от чумного? Или сразу забить его подручными средствами? Или не пускать в кафе или общественный транспорт, как это делали американцы до 1960-х годов?

О том, что история с коронавирусом будет продолжительной, говорит график разработок: в мае 2020 года компании представят совместный API (application programming interface — интерфейс прикладного программирования), который будет разработан для отслеживания контактов через приложения, выпущенные здравоохранительными организациями, содержащие базу данных о инфицированных.

Затем Apple и Google создадут специальный инструмент для отслеживания контактов, который будет работать без установки на смартфон дополнительных приложений. Все полученные с помощью устройств данные о нахождении поблизости инфицированного человека будут передаваться органам здравоохранения.

Понятно, что в России, где рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом возглавляет мэр Москвы — города, в котором передвижение граждан тщательно отслеживается с этого понедельника, а улицы нашпигованы камерами с системой распознавания лиц, с радостью воспримут и внедрят новый инструмент, поправ все законы и конституционные права человека.

Но оказалось, что страны Европы и США также готовы пожертвовать своими легендарными законами о неприкосновенности частной жизни и культурными традициямиради «безопасности» граждан.

Например, Роберт Редфилд, глава Центра по борьбе с болезнями и их профилактике США заявил, что «потребуется очень агрессивное отслеживание контактов для того, чтобы Америка вернулась к нормальной жизни».

Группа европейских IT-специалистов разрабатывает соответствующие приложения, но с защитой приватности: Франция уже анонсировала его запуск, а Великобритании находится в процессе создания приложения, которое моментально предупредит владельца смартфона о близком контакте с заражённым.

Таким образом, коронавирус рискует превратиться из быстро распространяющегося вируса в социальную болезнь, при которой его носители тут же подвергнутся сегрегации, аресту, изоляции.

IT-корпорации быстро и непосредственно заменяют людям правовую базу, стирая с лица земли то, что было выстрадано человечеством за всю историю его существования в борьбе за мир, равенство и братство.

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