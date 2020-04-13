Пекин, , 22:05 — REGNUM В Южно-Китайском море (ЮКМ) проходят тренировочные манёвры авианосной группы НОАК во главе с авианосцем «Ляонин», сообщает 13 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, обнародованную официальным представителем китайских ВМС Гао Сючэном.

Манёвры, связанные с выходом в акваторию ЮКМ, по его словам, являются частью ежегодного плана боевой подготовки ВМС НОАК, проводятся на регулярной основе и будут проводиться в будущем. Отмечается, что проходящие учения полностью соответствуют международному праву и призваны повысить уровень боевых возможностей флота.