Вашингтон, , 22:05 — REGNUM Ответственность за пандемию должна стать темой «глобальных дебатов», заявил 13 апреля американский госсекретарь Майк Помпео, пишет Bild.

По его словам, SARS-CoV-2 пришёл из Китая, и эта страна вовремя не предоставила информацию, связанную с вирусом.

Помпео «Китайское правительство не предоставило своевременно эту информацию».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США обвиняют Китай в том, что он замалчивал сведения о коронавирусе. Также они обвиняют ВОЗ в том, что она «защищает» Китай.

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