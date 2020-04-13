* талибами — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Спецпредставитель США по афганскому урегулированию Залмай Халилзад провел переговоры с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, 13 апреля сообщает Госдепартамент США.

По сообщению Госдепа США, Халилзад «обсуждает текущие проблемы в реализации соглашения» между США и афганскими боевиками.

Соглашение от 29 февраля предусматривает постепенный вывод американских войск, обмен тысяч заключенных и мирные переговоры между афганским правительством и боевиками.

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