Вашингтон, , 21:43 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США «Портер» вошел в акваторию Чёрного моря, сообщает 13 апреля российский национальный центр управления обороной.

Уточняется, что в 18:30 мск Черноморский флот взял на сопровождение американский эсминец, вооруженный крылатыми ракетами.

«Силы и средства Черноморского флота осуществляют слежение за действиями корабля ВМС США», — указано в сообщении.

Стоит отметить, что крылатые ракеты, размещенные на кораблях этого типа, могут нести ядерные боеголовки.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Чёрном море появлялся эсминец ВМС США «Росс», оснащенный системой противоракетной обороны Aegis.

Вашингтон в таких случаях заявляет, что боевые корабли США заходят в Чёрное море для «укрепления отношений с региональными партнерами».

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