Москва, , 21:37 — REGNUM Россия, освободившая Сирию от террористов, должна помочь стране навести порядок в коррумпированной экономике, считает российский политолог Иван Аркатов. Об этом он рассказал в комментарии для Федерального агентства новостей (ФАН).

Россия всячески поддерживала легитимное правительство Дамаска с 2011 года, после начала гражданской войны. Благодаря действиям РФ, отметил Аркатов, уже в 2015 году удалось подавить террористов ИГ (запрещена в РФ) и вернуть правительству Сирии контроль над большей частью ближневосточного государства, в том числе над газовыми и нефтяными месторождениями в районе Пальмиры и над промышленным центром Алеппо.

Дипломатические усилия России повлияли на решение вооруженных группировок на северо-западе САР присоединиться к режиму прекращения огня. Очевидно, уверен политолог, что в качестве ответного жеста Дамаск должен создать все необходимые условия для процветания российского бизнеса, но за прошедшие годы этого так и не произошло. Эксперт рассказал о тяжелой экономической ситуации в стране.

По его мнению, сирийские чиновники намеренно устанавливают различные ограничения ради инвестиций российских предпринимателей. Они списывают на войну все проблемы, постоянно требуя денег для их разрешения. «Россия сделала все возможное для прекращения войны. Речь идет об уничтожении террористов, прекращении огня в Идлибе, однако это не привело к улучшению условий для российского бизнеса», — подчеркнул политолог.

Аркатов акцентировал внимание на том, что правительство Сирии только обещает российским бизнесменам льготы и преференции, но не делает этого в реальности. Эксперт добавил, что за все годы взаимодействия с сирийской стороной не удалось добиться создания благоприятного климата для бизнеса из-за коррупционного характера сирийской экономики.

Эксперт убежден, что самой большой проблемой для России стала сирийская коррупция на правительственном уровне, благодаря которой все российские инвестиции не дали никакого результата.

По информации Аркатова, власть в Сирии находится в руках нескольких кланов — это семьи Асадов, Махлуфов. Кроме того, все доходы от энергетических ресурсов находятся под контролем премьер-министра страны Имада Хамиса. Политолог напомнил прошлогодние слова сирийского лидера Башара Асада, сказавшего, что коррупция хуже, чем терроризм.

Аркатов считает, что президент Сирии не способен самостоятельно справиться с клановой системой из-за нехватки политической воли. Он сделал вывод, что Россия должна разобраться в ситуации и помочь решить проблемы в экономике Сирийской Арабской Республике, которая насквозь прогнила из-за коррупции.

«Если коррупция хуже терроризма, то Россия должна победить коррупцию в Сирии так же, как победила терроризм», — резюмировал Аркатов.