Москва, , 21:13 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала надзор за расходованием денежных средств, выделенных властями на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране. Об этом сегодня, 13 апреля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Сообщается, что прокурорам регионов поручено внимательно надзирать за расходованием бюджетных средств, которые выделены на борьбу с пандемией.

«Генеральной прокуратурой поручено прокурорам регионов организовать системное надзорное сопровождение использования таких бюджетных средств», — сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что особое внимание прокуроры будут обращать на те ситуации, когда мероприятиям по борьбе с коронавирусом кто-то чинит препятствие.

Генпрокуратура будет принимать все необходимые меры для обеспечения строгой бюджетной дисциплины и безусловной защиты прав граждан в случае выявления каких-то нарушений.