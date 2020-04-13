Санкт-Петербург, , 21:11 — REGNUM Вслед за Москвой в Петербурге приостанавливается предоставление услуг каршеринга. Соответствующее решение принял 13 апреля губернатор Северной столицы Александр Беглов в целях профилактики коронавирусной инфекции.

Ранее о закрытии услуг каршеринга в столице сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно изменениям в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», на срок по 30 апреля запрещается оказание услуг по краткосрочной аренде автомобилей (услуг каршеринга).

Ранее жители Петербурга отмечали, что автомобили каршеринга представляют повышенную угрозу заражения COVID-19, поскольку возникают большие вопросы относительно их безопасности и дезинфекции.

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