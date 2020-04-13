Грозный, , 21:06 — REGNUM Обвинение в продажности Западу, с которым обрушился в своем Telegram-канале 13 апреля на «Новую газету» глава Чечни Рамзан Кадыров, касаются другого СМИ — «Эха Москвы».

С извинениями перед подписчиками он обратился спустя два часа после первого сегодняшнего обращения, в котором он обвинил «Газпром» в том, что, являясь по сути государственной компанией, тот финансирует издание, которое занимается систематической «провокационной и взрывоопасной античеченской травлей».

«В «горячке» перепутал «Эхо Москвы» и «Новую газету», <…> «Газпром» к «Новой» не имеет отношения», — написал чеченский лидер.

Он также выразил надежду, что его поймут за эту оговорку, потому что он сам «разницы между двумя этими редакциями практически не видит»: обе «несут одну чушь» против народа Чечни.

Кадыров также выразил мнение, что долг спецслужб — «отслеживать кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов» на территории РФ.

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