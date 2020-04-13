Ташкент, , 20:52 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин обсудили по телефону актуальные вопросы дальнейшего укрепления двусторонних отношений особого стратегического партнерства и расширения многопланового сотрудничества, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В ходе беседы особое внимание было уделено вопросам взаимодействия и объединению усилий в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Президент Узбекистана искренне поблагодарил Мун Чжэ Ина за оказываемое практическое содействие в противодействии пандемии. Так, с конца марта в нашей стране активно работает, делится своими знаниями и навыками корейский профессор — специалист-эпидемиолог. В этом месяце ожидается прибытие из Страны утренней свежести еще одного опытного практика — анестезиолога-реаниматолога. Организованы чартерные рейсы по эвакуации узбекских граждан и доставке необходимых медицинских препаратов», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что лидеры двух стран подчеркнули приверженность расширению практического сотрудничества и эффективному внедрению в Узбекистане передового опыта корейской медицины, в том числе в организации карантинных мероприятий, выявлении и лечении заболеваний, проведении реабилитационных мероприятий, повышении квалификации медицинских кадров.

«Достигнута договоренность о тесной координации действий и оперативном взаимодействии между министерствами здравоохранения и ведущими медицинскими центрами двух стран», — говорится в сообщении.

Также, президенты подробно остановились на вопросах сохранения достигнутой динамики торгово-экономического, инвестиционного, финансового и научно-инновационного сотрудничества между двумя государствами.

Проанализирована реализация приоритетных инвестиционных проектов с участием ведущих корейских компаний и социально значимых программ по линии Эксимбанка Южной Кореи и Фонда «EDCF», с удовлетворением констатирован заметный рост объемов торговли и совместных предприятий, что, по общему мнению, свидетельствует об усилении взаимного интереса со стороны бизнеса.

«В завершение телефонного разговора президент Мун Чжэ Ин еще раз заверил, что Республика Корея окажет всю необходимую помощь и поддержку братскому Узбекистану в скорейшем преодолении новых трудностей и современных вызовов», — отмечает пресс-служба.