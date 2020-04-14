Тегеран, , 07:43 — REGNUM 13 апреля министры иностранных дел Ирана и Индии в телефонном разговоре обсудили ситуацию вокруг коронавируса в регионе и мире, способы борьбы с ним, а также незаконные односторонние санкции США против иранской нации. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе телефонного разговора министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и его индийский коллега Субраманьям Джайшанкар также рассмотрели политические события в Афганистане, в частности достижение мирного процесса в стране.

Ранее Зариф и его российский коллега Сергей Лавров обсудили по телефону последние события, касающиеся политического кризиса в Афганистане и прекращения огня в Йемене. Два высокопоставленных дипломата также рассмотрели последние данные по вспышке коронавируса в регионе и мире, а также коллективные методы борьбы со смертельным вирусом.

Министр иностранных дел Зариф также провел отдельные переговоры со своими катарским и турецким коллегами касательно кризисной ситуации и внутриполитических событий в Афганистане.