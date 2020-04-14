Тегеран, , 08:21 — REGNUM 13 апреля министр энергетики Ирана заявил, что 250 проектов в области водоснабжения, электроснабжения и водоотведения будут запущены с инвестициями около 500 триллионов риалов (24 млрд. долл. США). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Реза Ардаканян рассказал журналистам, ссылаясь на проекты министерства в текущем иранском году (март 2020 — март 2021), что 9 больших плотин будут введены в эксплуатацию. 45 000 акров иранской территории будут эксплуатироваться в сельском хозяйстве после того, как министерство энергетики установит ирригационную и дренажную систему.

Ардаканян также объявил о запуске 20 станций очистки воды и сточных вод, а также о намерении иранских властей обеспечить 700 000 жителей страны (1400 деревень) устойчивым водоснабжением.

Что касается электроэнергетики, то министр энергетики сообщил, что также будут введены в эксплуатацию 12 тепловых электростанций общей мощностью 2100 МВт. Еще несколько сотен МВт электроэнергии поступят за счет возобновляемых источников энергии.

Ардаканян также заявил, что в прошлом году министерство запустило 227 проектов водо‑ и электроснабжения, в том числе было построено 10 новых плотин, добавлено около 3000 МВт электроэнергии, установлено 6000 акров ирригационных и дренажных систем. Также власти установили значительное количество очистных сооружений. Данные проекты позволили подключить к электросети более 850 деревень.