Тегеран, , 08:09 — REGNUM 12 апреля посол Ирана в Минске обсудил состояние здоровья иранских студентов и возможность содействия их возвращению в Иран на встрече с деканом Минского государственного медицинского университета. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе встречи Саид Яри поблагодарил Анатолия Сикорского и его коллег за их усилия по поддержанию здоровья иранских студентов и отметил, что посольство Ирана готово сотрудничать с университетом для улучшения состояния здоровья иранских студентов.

Сикорский выступил с докладом о мерах, принятых университетом для охраны здоровья всех студентов, и подчеркнул, что университет имеет одинаковый подход в работе со всеми студентами университета.

Обе стороны также обсудили пути содействия возвращению иранских студентов. Сикорский заверил иранского посла, что власти примут все необходимые меры, необходимые для благоприятного сотрудничества с посольством, чтобы решить академические вопросы студентов и помочь им вернуться домой.