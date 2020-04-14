Тегеран, , 08:03 — REGNUM 12 апреля министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф подчеркнул важность единства различных политических группировок в Афганистане, установления мира и стабильности, развития совместного сотрудничества. Об этом Зариф заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром, сообщило иранское агентство IRNA.

Ранее Зариф в отдельных телефонных разговорах с президентом Афганистана Ашрафом Гани и главой правительства единства Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой подчеркнул важность функционирования политических структур на основе Конституции Афганистана для установления мира и национального примирения.

Он также обсудил споры, которые произошли после недавних президентских выборов в Афганистане. По словам главы МИД, Иран поддерживает мирный процесс в Афганистане с участием всех афганских политических группировок.

Гани и Абдулла, в свою очередь, высоко оценили поддержку Ирана и его готовность помочь решить политические проблемы Афганистана.

Напомним, что ранее МИД Ирана в своем заявлении поддержал план генсека ООН по реализации режима прекращения огня в Афганистане.