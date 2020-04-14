Тегеран, , 08:21 — REGNUM 12 апреля заместитель командующего иранской армией по координации контр-адмирал Хабиболла Сайяри заявил, что Иран всегда удовлетворял свои оборонные нужды и никогда не просил помощи у других в этом направлении. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ссылаясь на тот факт, что Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи назвал новый иранский календарный год годом «скачка производства», армейский чиновник заявил, что вооруженные силы и иранская армия всегда были первопроходцами в деле содействия воплощению лозунгов Верховного лидера на практике.

Сайяри отметил, что в прошлом году иранские вооруженные силы стояли в авангарде производства и добились больших успехов. Он выразил уверенность, что в текущем иранском году иранские вооруженные силы, в частности армия, продолжат быть первопроходцами в деле оборонного производства.